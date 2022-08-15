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TEM'de yolcu otobüsü alev alev yandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.08.2022
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TEM’de yolcu otobüsü alev alev yandı

Bolu'da TEM Otoyolu'nda Trabzon'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsü alev aldı. Yolcular kısa sürede tahliye edilirken, alevlerin sardığı otobüs kullanılamaz hale geldi.

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