Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kınıklı Deresi için harekete geçti! Siyah renkli oluşum için inceleme başlatıldı

Bakanlık, yapılan analizler sonucu alınan numunenin standartlara aykırı olması halinde sorumluluğu tespit edilen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı TESKİ Genel Müdürlüğü'ne bağlı Sultanköy Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisine Çevre Mevzuatında belirtilen standartlara aykırı atık su deşarjı yaptığı için idari para cezası uygulayacak.