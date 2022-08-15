Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kınıklı Deresi için harekete geçti! Siyah renkli oluşum için inceleme başlatıldı
Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde bulunan Kınıklı Deresi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yaşanan siyah renk oluşumunun ardından denetim ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler derede atık su deşarjı bulunan tesislerde inceleme yaptı.
Bakanlık ekipleri, Kınıklı Deresi'ne atık su deşarjı bulunan, Tekirdağ'da bir tekstil firması ile Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İşleri (TESKİ) Genel Müdürlüğü'ne ait Sultanköy Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İstanbul Su ve Kanalizasyon İşleri (İSKİ) Genel Müdürlüğü'ne ait Değirmenköy Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ile bölgedeki sanayi tesislerinde incelemelerde bulundu.
Bakanlık ekiplerinin incelemeleri sonucunda Marmaraereğlisi ilçesi Sultanköy Mahallesinde bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi TESKİ Genel Müdürlüğü'ne ait Sultanköy Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nden Kınıklı Deresi'ne deşarj edilen atık suların siyah renkli olduğunun tespit edildiği bildirildi.
Bunun üzerine arıtma tesisi çıkışından gerekli analizler yapılmak üzere atık su numunesi de alındı.
Bakanlık, yapılan analizler sonucu alınan numunenin standartlara aykırı olması halinde sorumluluğu tespit edilen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı TESKİ Genel Müdürlüğü'ne bağlı Sultanköy Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisine Çevre Mevzuatında belirtilen standartlara aykırı atık su deşarjı yaptığı için idari para cezası uygulayacak.
Öte yandan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı TESKİ Genel Müdürlüğü'ne geçtiğimiz 2 Haziran tarihinde de Çevre Mevzuatında belirtilen standartlara aykırı atık su deşarjı yaptığı için 131 bin 516 TL idari para cezası uygulanmıştı.
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