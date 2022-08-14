Samsun’da korkunç olay! Her şey aldığı evle başladı
Samsun’da bir çocuk annesi kadının bankadan satın aldığı ev önce birkaç kez soyuldu ardından 2 kez silahlı saldırıya uğradı. 46 yaşındaki kadın yetkililerden yardım istedi.
S.G.'nin evi satın almasından sonra birkaç kez eve hırsız girdi. Bunun üzerine S.G., evine güvenlik kamerası taktırdı. Söz konusu ev 6 gün önce geceleyin kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. S.G., jandarmaya ve savcılığa şikayette bulundu. Ancak S.G.'nin evi dün gece de kimliği belirsiz şahıslar tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Evin kapısına ve pencerelerine kurşun yağdırıldığı olayda saldırganlar güvenlik kameralarını da silahla ateş ederek bozdu.
Kimliği belirsiz şahıslar tarafından 6 gün içinde evi iki kez kurşun yağmuruna tutulan S.G., yine jandarmaya şikayette bulundu. S.G., "Eve daha önce hırsız girdi. Kamera taktırdık. Bu kez de 6 gün içinde iki kez silahlı saldırı düzenledi. Saldırganlar kameralara da ateş edip kırdılar. Can güvenliğimiz yok. Saldırganların biran önce yakalanıp adalete teslim edilmesini istiyorum. Çok sayıda kurşun kapı ve pencere camları ile evin içindeki dolabı delik deşik etti" ifadelerini kullandı. Saldırganların bir an önce bulunmasını isteyen S.G., "İlla ölmemiz mi gerekiyor, illa buradan cenaze mi çıkması gerekiyor" diye konuştu.
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