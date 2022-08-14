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Bursa’da korku dolu anlar! Metronun önüne atladı makinistin dikkati faciayı önledi

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 14.08.2022 Güncelleme Tarihi: 14.08.2022
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Bursa’da korku dolu anlar! Metronun önüne atladı makinistin dikkati faciayı önledi

Bursa’da bir kişi istasyonda durmak üzere olan metronun önüne atladı. Makinistin şahsın tavırlarından şüphelenerek yavaşlaması büyük bir facianın önüne geçmiş oldu.

Bursa'da yaşanan olay, merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen bir kişi, metro istasyonda duracağı esnada bir anda önüne atladı.

Makinistin şahsın hareketlerinden şüphelenerek olay öncesi yavaşlaması muhtemel bir faciayı önledi.

Yolcuların yürekleri ağza gelirken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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