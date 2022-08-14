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Muğla’da yangın söndürme helikopterine lazer tuttular! Pilot sosyal medyadan sitem etti

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 14.08.2022 Güncelleme Tarihi: 14.08.2022
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Muğla’da yangın söndürme helikopterine lazer tuttular! Pilot sosyal medyadan sitem etti

Bodrum'da devriye atan yangın söndürme helikopterine lazer tuttular. Lazerin nereden yansıdığı bilinmezken o anlar pilot tarafından anbean kaydedildi. Görüntüyü sosyal medya hesabına koyan pilot, “Bizler ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kül olmasın diye çabalarken, siz hayatımızı riske atıyorsunuz. Lütfen bu konularda duyarlı olalım" dedi.

Muğla'nın Bodrum semalarında yangın kontrolleri için devriye atan yangın helikopterine karadan lazer tuttular.

Lazerin, şahıs tarafından mı yoksa bir eğlence kulübünün lazer şovundan mı yansıdığı bilinmiyor.

Önceki gün yaşanan Göltürkbükü'ndeki lazerin helikoptere yansıması ise pilot tarafından anbean görüntülendi.

Görüntüyü sosyal medya hesaplarına koyan pilotlar "Bodrum-Göltürkbükü'nde gece uçuşu yapmakta olan helikoptere lazer tutarak uçuş güvenliğini riske atıyorlar. Bizler ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kül olmasın diye çabalarken, siz hayatımızı riske atıyorsunuz. Lütfen bu konularda duyarlı olalım" açıklamasında bulundu.

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