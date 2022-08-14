Tunceli’de anne ve yavru ayının dut keyfi sosyal medyada gündem oldu!

Uzunca bir süre evin kapısından ayıları görüntüleyen Eren, "Gündüz vakti ilk defa köyün içine kadar gelmişlerdi. Dut ağacından dökülen dutları yedikten sonra yeniden ormanlık alana doğru gittiler. Ben de evimin kapısının önünden anne ve yavrunun o anlarını cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldım" dedi.

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