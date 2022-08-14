Denizli’de can pazarı! Alkollü sürücü dehşet saçtı
Denizli’de kırmızı ışıkta geçen alkollü bir sürücünün kullandığı otomobil başka bir otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Can pazarının yaşandığı kazada araç içinde sıkışanların kurtarılması için mücadele edilirken, kazada 1 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı.
Denizli'de yaşanan kaza, Merkezefendi ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; İzmir Bulvarı üzerinden Sarayköy istikametine doğru seyir halinde olan H.İ. idaresindeki 20 H 5697 plakalı otomobil, kırmızı ışıktan geçtikten sonra kavşaktaki M.A. kontrolündeki 20 ALL 20 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 20 H 5697 plakalı otomobil, park halindeki 20 FK 434 plakalı araca çarparken, diğer araç ise hurdaya dönerek savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
CAN PAZARI YAŞANDI
Olay yerine giden sağlık görevlileri sürücü M.A. ve yanında bulunan eşi ile çocuğunu hastaneye kaldırırken, park halindeki araca çarpan otomobildeki kişilerin çıkarılması için zamanla mücadele edildi. Sürücü H.İ. ve üzerinden kimliği çıkmadığı için ismi belirlenmeyen yolcu konumundaki kişi, sıkıştığı yerden kurtarıldıktan sonra hastanelere kaldırıldı. Hurdaya dönen araçlar ise kısa süre sonra yoldan alınarak otoparka çekildi.
KİMLİK TESPİTİ YAPILAMADI
Feci kazada yolcu konumunda bulunan kişi ağır yaralı olarak kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Kimliğinin tespit edilmesi için ekipler çalışma başlatırken, diğer 4 yaralının ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Yapılan kontrollerde sürücü H.İ. ve kimliği belirlenemeyen kişinin ise alkollü olduğu iddia edildi.
"ARABAYA ÇARPAN SÜRÜCÜ ALKOLLÜYMÜŞ"
Park halindeki aracın sahibi İsmail Akbay ise kazayı anlatarak, "20 FK 434 plakalı araç sahibiyim. Ben evde otururken, aracım üzerimden telefon numaram olduğunda dolayı vatandaş beni aradı. Olay yerine gelin bir kaza oldu diye söyledi. Bende kalktım arabanın başına geldim. Şu anda baktım ki aracımda büyük bir masraf var, bir kaza sonucu hasar oluşmuş. Sanırım bizim arabaya çarpan sürücü alkollüymüş. Trafik ekiplerinden kaçarken diğer taraftan gelen araca çarparak benim otomobile vurduğunu söylediler" dedi.
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