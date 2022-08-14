İstanbul’da akılalmaz olay! Polisten kaçmak için denize atladı

Atılan can simidini de almayı kabul etmeyen Kılıç için 'Kurbağa Adam' botu istendi. Getirilen bot ile Miraç Kılıç yakalanarak denizden çıkarıldı. Kıyıda bekletilen 112 Acil Sağlık ekibi karaya çıkarılan Kılıç'ı kontrolden geçirirken herhangi bir sorunu bulunmadığı belirlendi.