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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki asfalt bakım çalışması sona erdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.08.2022
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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ndeki asfalt bakım çalışması sona erdi

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde dün gece başlayan asfaltlama çalışması sona erdi. Günün ilk ışıklarıyla sona eren çalışmanın ardından köprü trafiğe açıldı.

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