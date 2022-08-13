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Son dakika: Marmaris'te orman yangını! Havadan ve karadan müdahale

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.08.2022
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Son dakika: Marmaris’te orman yangını! Havadan ve karadan müdahale

Son dakika haberine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Marmaris'in Taşhan mevkisinde, saat 16.00 sıralarında, orman yangını çıktı.

Evlere yakın yerdeki yangın bölgesinden yükselen dumanları fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla harekete geçen ekipler, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait uçak ve helikopter ile havadan, çok sayıda arazözle de karadan müdahaleye başladı.




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