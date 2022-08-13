Boğaz’da korku dolu anlar! Kaptanın menavrası faciayı önledi

"BÜYÜK FACİA ATLATTIK"

Olayı anlatan Yat sahibi Şevki Dönmez ,"Çok büyük bir facia atlattık, çok büyük. İstanbul Boğazı Arnavutköy mevkii Akıntıburnu'nda yaşandı olay. Bildiğiniz iki tekne arasına drift atma suretiyle dalış yapıyor, bodoslama giriş yapıyor. O güce sahip bir çelik saç teknenin pervane ve dümen gücüyle bize dokundurması bile bu teknenin en zayıf noktasından bizi ikiye bölmesi anlamına gelir. Dilim söylemeye bile varmıyor, turist müşterilerimiz var, aile var İstanbul Boğazı'nın tadını çıkartıyorlar. Onlardan biri veya birkaçının denize düşmesi demek çok büyük bir olay, can kaybıyla sonuçlanabilirdi" dedi.