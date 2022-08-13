Boğaz'da korku dolu anlar! Kaptanın menavrası faciayı önledi
İstanbul Beşiktaş'ta içinde turistlerin olduğu yatın önünde geçen yolcu teknesi faciaya yol açıyordu. Yat kaptanının son anda yaptığı manevra muhtemel bir kazanın önüe geçerken o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay geçen Pazar günü saat 17:00 sıralarında yaşandı. Arnavutköy, Akıntıburnu açıklarında seyreden yatın önüne aniden çıkan yolcu teknesi az kalsın faciaya neden oluyordu.
Yatın ön bölümünden boğazdaki teknelere el sallayan aile bir anda tehliye ile burun buruna geldi.
Yat kaptanı son anda yaptığı manevrayla olası bir faciayı engelledi. Yaşanan olay yatın güvenlik kamerasına yansıdı.
"BÜYÜK FACİA ATLATTIK"
Olayı anlatan Yat sahibi Şevki Dönmez ,"Çok büyük bir facia atlattık, çok büyük. İstanbul Boğazı Arnavutköy mevkii Akıntıburnu'nda yaşandı olay. Bildiğiniz iki tekne arasına drift atma suretiyle dalış yapıyor, bodoslama giriş yapıyor. O güce sahip bir çelik saç teknenin pervane ve dümen gücüyle bize dokundurması bile bu teknenin en zayıf noktasından bizi ikiye bölmesi anlamına gelir. Dilim söylemeye bile varmıyor, turist müşterilerimiz var, aile var İstanbul Boğazı'nın tadını çıkartıyorlar. Onlardan biri veya birkaçının denize düşmesi demek çok büyük bir olay, can kaybıyla sonuçlanabilirdi" dedi.
"BURASI OTOBAN DEĞİL, DENİZİN ŞAKASI OLMAZ"
Dönmez, "Burası otoban değil, burada herkes kıyı seyri yapıyor ve düşük hızlarla yapıyor. Burası deniz, denizin şakası olmaz. Düşük hızlarla seyir yapan teknelerin arasına drift atarak başkasının can ve mal güvenliğini tehlikeye atarak seyir yapmak nedir. Yetkililerden isteğimiz, kurumlar içinde görevlilerini iyi yapan kaptanlarımız da var, ancak bunlar azınlıkta. Baktığımız zaman çoğunluğu çatışmayı önleme tüzüğünden tutun da seyir kurallarına kadar hiçbir kuralı uygulamıyorlar. Boğazda önceden seyir kuralları eğitimleri veriliyordu. O eğitimler de kalktı. 19-20 yaşındaki çocuk eline yeterlilik belgesini alıp boğazda 45 metrelik tekneleri seyir ve idare ediyor" şeklinde konuştu.
"DRİFT YAPIP ÖNÜMÜZE KIRDI"
Gemici Ferhat Yıldırım ise, "Gemi bir anda önümüze kırdı, bir anda drift yaptı. Ön tarafta çocuklar vardı, onlar da olayı ciddiyetini kavrayamadı ama büyük bir tehlike atlattık" dedi. Stajyer gemici Emir Duru da "Manevra anında ben kendimi tutamadım. Önümüze kıran kaptanın psikolojik sorunları olduğunu düşünüyorum. Böyle bir manevrayı kimse yapamaz. Bizim ve kendi yolcularının güvenliğini riske atmak çok büyük bir delilik" diye konuştu.
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