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Tuzla'da feci kaza! Karşıdan karşıya geçmek isterken...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.08.2022
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Tuzla’da feci kaza! Karşıdan karşıya geçmek isterken...

Son dakika haberine göre: Tuzla TEM Otoyolu’nda gece saatlerinde meydana gelen feci kazada, karşıdan karşıya geçmek isteyen yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

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