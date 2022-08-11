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Samsun’da minibüs tıra çarptı! 1 ölü

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 11.08.2022 Güncelleme Tarihi: 11.08.2022
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Samsun’da minibüs tıra çarptı! 1 ölü

Samsun'da minibüs ile tırın karıştığı trafik kazası sonucunda 23 yaşındaki genç kız yaşamını yitirdi. Emniyet güçleri kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolunun 35. kilometresi Kavak Tepesi mevkisinde saat 05.00 sularında gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, 23 yaşındaki Kadircan Atar hakimiyetindeki 55 M 0062 plakalı minibüs, aynı yöne seyir eden Mustafa Coşkun kontrolündeki 05 LA 538 çekici ve 05 FD 076 dorse plakalı tıra arkadan vurdu.

KURTARILAMADI

Kazada, minibüste bulunan 23 yaşındaki Gülümser Yılmaz ağır yaralandı.

Ambulansla Kavak Devlet Hastanesine kaldırılan Gülümser Yılmaz yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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