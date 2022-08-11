Afyonkarahir’da sel basan tarlada toplanmaya bekleyen 35 ton patates sular altında kaldı

35 TON PATESTİ ZİYAN OLDU

Kızık köyü İkiz Tepe bölgesinde toplanan yağmur suları ise patates tarlalarına doldu. Bu bölgede bulunan bir çiftçinin 12 dekar tarlası su baskını nedeni ile zarar gördü. Sel sularından dolayı çiftçinin 35 ton civarında patatesi ziyan oldu.