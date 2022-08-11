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Afyonkarahir'da sel basan tarlada toplanmaya bekleyen 35 ton patates sular altında kaldı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 11.08.2022
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Afyonkarahir’da sel basan tarlada toplanmaya bekleyen 35 ton patates sular altında kaldı

Afyonkarahisar Sandıklı'da etkili olan sağanak yağış ardından sökümü yapılan ve bugün toplanacak olan hemen hemen 35 ton patates sular altında kalarak zarar gördü.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde aniden etkili olansağanak yağış pek çok olumsuzluğu da beraberinde getirdi. İlçede kısa süre içinde etkisini artıran yağmur sebebiyle Yeni Sanayi Sitesinin caddelerini kaplarken iş yerleri de sular altında kaldı.

Sanayi esnafları kendi imkânları ile işyerlerindeki suları tahliye etmeye çalıştı, elektronik eşyalarının sular altında kalarak zarar gördü.

35 TON PATESTİ ZİYAN OLDU

Kızık köyü İkiz Tepe bölgesinde toplanan yağmur suları ise patates tarlalarına doldu. Bu bölgede bulunan bir çiftçinin 12 dekar tarlası su baskını nedeni ile zarar gördü. Sel sularından dolayı çiftçinin 35 ton civarında patatesi ziyan oldu.

Halil Tepeşiroğlu isimli üretici "Yüzde 30 ya da yüzde 40 toprakta mal kalıyor. Yağmur yağmadan bir gün önce söktük. Sabah toplayıp kamyona yükleyecektik. Geçe saat 3'de 4'de yağmur yağdığı için bu mal yerde kaldı. 35 ton civarında patates zarar gördü" dedi.

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