11 Ağustos 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da ana isale hattı patladı tonlarca su metrelerce havaya yükseldi

İstanbul’da ana isale hattı patladı tonlarca su metrelerce havaya yükseldi

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 11.08.2022 Güncelleme Tarihi: 11.08.2022
ABONE OL
İstanbul’da ana isale hattı patladı tonlarca su metrelerce havaya yükseldi

İstanbul’da kazı çalışması sırasında ana isale hattında patlama oldu. Tazyikli su apartman boyu kadar yükselirken, iş yerleri ve apartman balkonlarını da su bastı. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde yaşanan olay, dün, saat 16.30 sularında, Mahmutbey Caddesi ile Nergiz Sokak kesişiminde meydana geldi. İSKİ ekiplerinin kazı çalışması yaptıkları sırada içme suyu isale hattında patlama yaşandı.

Yer altından çıkan tazyikli su metrelerce havaya yükseldi. Yükselen sular apartman boyuna ulaştı. Tonlarca su yola akarken, sokağın başındaki iş yerleri ve apartman balkonlarını su bastı.

Esnaf kendi imkanlarıyla dükkanlarına giren suyu temizledi, balkonları su basan apartman sakinleri de kovalarla suyu aşağı boşalttı.

Bir süre sonra vanaların kapatılması ile su akışı durduruldu.

Bölgede esnaf olan Ali Fuat, "İçeride müşteriler vardı, kaçtılar. Ben yağmur yağdı sandım. Su çok yükseldi binayı bile geçti" dedi. Suyun metrelerce havaya yükseldiği anları da çevredeki vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA