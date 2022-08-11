İstanbul’da ana isale hattı patladı tonlarca su metrelerce havaya yükseldi

Bölgede esnaf olan Ali Fuat, "İçeride müşteriler vardı, kaçtılar. Ben yağmur yağdı sandım. Su çok yükseldi binayı bile geçti" dedi. Suyun metrelerce havaya yükseldiği anları da çevredeki vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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