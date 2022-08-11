Adana’da şoke eden olay! 3 çocuğunu kebapçıda bırakıp ortadan kayboldu

Kebapçı Şaban Erkek, "Bu çocukların anne ve babaları ayrılmış. Çocuklar annelerinde kalıyor. Çocukları bugün benim yanıma bıraktı, çekip gitti. 'Çocukları babalarına bırak' dedi ancak babaları da telefonları açmıyor. Ben de en son polise haber verdim. Babalarına ulaşamadım. Annelerini de aradım onun da telefonu kapalı. Anne Mersin'e gittim diyor ama tam bilmiyorum" diye konuştu.

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