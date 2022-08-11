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Adana’da şoke eden olay! 3 çocuğunu kebapçıda bırakıp ortadan kayboldu

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 11.08.2022 Güncelleme Tarihi: 11.08.2022
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Adana’da şoke eden olay! 3 çocuğunu kebapçıda bırakıp ortadan kayboldu

Adana’da bir kadın, 3 çocuğunu daha önce çalıştığı kebapçı dükkanına bırakıp gitti. Anne Nurcan Kaymaz, ‘Sizi 10 gün sonra alacağım’ diyerek kayıplara karışırken, kebapçı, çocukların babasına ulaşamayınca durumu polise bildirdi. Gözyaşlarına boğulan çocuklar, polis merkezine götürüldü.

Adana'da yaşayan Nurcan Kaymaz ve Sabahattin Darende çifti, 6 sene önce ayrıldı.

Çiftin bu evlilikten olan ve yaşları 12, 10 ve 7 olan çocuklarının velayeti ise anne Nurcan'a verildi.

Anne Nurcan, sabah saatlerinde ise 3 çocuğunu merkez Seyhan ilçesine bağlı Kıbrıs Caddesinde Şaban Erkek'e ait eskiden çalıştığı kebapçı dükkanına götürdü. Anne Kaymaz, çocuklarına ise 'Sizi 10 gün sonra alacağım. Mersin'e gidiyorum' diyerek ortadan kayboldu.

KEBAPÇI İHBAR ETTİ

Çocukların babasını arayan ancak ulaşamayan Şaban Erkek, çocukların durumuna üzülüp polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis, çocukların bilgilerini alıp anne ve babalarına ulaşmaya çalıştı. Çocukların ebeveynlerine ulaşamayan ekipler, çocukları polis merkezine götürdü.

ÇOCUKLAR GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Çocukların ekip araçlarına binerken ağlamaları ise yürekleri dağladı.

Kebapçı Şaban Erkek, "Bu çocukların anne ve babaları ayrılmış. Çocuklar annelerinde kalıyor. Çocukları bugün benim yanıma bıraktı, çekip gitti. 'Çocukları babalarına bırak' dedi ancak babaları da telefonları açmıyor. Ben de en son polise haber verdim. Babalarına ulaşamadım. Annelerini de aradım onun da telefonu kapalı. Anne Mersin'e gittim diyor ama tam bilmiyorum" diye konuştu.

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