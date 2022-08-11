İngiltere bu olayı konuşuyor! Polisin aradığı şahıs bakın nereden çıktı

Greater Manchester polisinin bugün Twitter hesabından duyurduğu bir operasyon, sosyal medyanın en çok konuşulan konularından birisi haline geldi. İngiltere'nin Manchester kentinde otomobil hırsızlığı sebebiyle uzun süredir aranan zanlı, kız arkadaşının evindeki devasa oyuncak ayının içinden çıktı.Yaklaşık 10 bin Dolar değerindeki bir aracı çalması nedeni ile polisin Mayıs ayının ortalarından beri aradığı 18 yaşındaki Joshua Dodson, şimdiye kadar kaçmayı başarsa da son olarak saklandığı kız arkadaşının evinde yakayı ele verdi.