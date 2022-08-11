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İngiltere bu olayı konuşuyor! Polisin aradığı şahıs bakın nereden çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.08.2022 Güncelleme Tarihi: 11.08.2022
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İngiltere bu olayı konuşuyor! Polisin aradığı şahıs bakın nereden çıktı

İngiltere'de otomobil hırsızlığından dolayı uzun zamandır aranan şahıs, kız arkadaşının evindeki 5 metrelik oyuncak ayının içinden çıktı. Polisleri bile şaşkına çeviren olay, memurların oyuncak ayının nefes aldığını fark etmesi ile ortaya çıktı.

Greater Manchester polisinin bugün Twitter hesabından duyurduğu bir operasyon, sosyal medyanın en çok konuşulan konularından birisi haline geldi. İngiltere'nin Manchester kentinde otomobil hırsızlığı sebebiyle uzun süredir aranan zanlı, kız arkadaşının evindeki devasa oyuncak ayının içinden çıktı.Yaklaşık 10 bin Dolar değerindeki bir aracı çalması nedeni ile polisin Mayıs ayının ortalarından beri aradığı 18 yaşındaki Joshua Dodson, şimdiye kadar kaçmayı başarsa da son olarak saklandığı kız arkadaşının evinde yakayı ele verdi.

AYICIĞIN NEFES ALDIĞINI FARK ETTİLER

Zanlının saklandığı yeri öğrenen Manchester polisi, Dodson'ın kız arkadaşının evine bir baskın düzenledi. Evin içinde arama yapan memurlar köşede duran devasa ayıcığın nefes aldığını fark edene kadar adam hiç bir yerde görünmüyordu.

5 metrelik ayıcığı incelemeye başlayan polisler, oyuncağın içinde saklanan genci gördüklerinde büyük bir şaşkınlık yaşadı.

POLİS TWİTTER HESABINDAN DUYURDU

Oyuncak ayının içinden çıkarılan adam polis tarafından tutuklandı ve 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Polis ilginç olayın fotoğraflarını ve detaylarını Twitter hesabından paylaştı ve suçlunun artık parmaklıklar arkasında olduğunu belirtti.

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