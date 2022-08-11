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Son dakika: İzmir ve çevre illerde hissedilen deprem

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.08.2022 Güncelleme Tarihi: 11.08.2022
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Son dakika: İzmir ve çevre illerde hissedilen deprem

Son dakika | AFAD'dan gelen açıkamaya göre; İzmir'de ve çevre illerde hissedilen Kuşadası Körfezi'nde 3.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığ (AFAD) İzmir'de ve çevre illerde hissedilen Kuşadası Körfezi'nde 3.9 şiddetinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Büyüklük : 3.9 (Mw) Yer : Kusadasi Korfezi, 0.67 km. Menderes (Izmir)

Tarih-Saat : 11.08.2022, 17:56:38 TSİ

Enlem : 37.9768 N

Boylam : 27.1725 E Derinlik : 6.96 km

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