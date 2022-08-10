Aşırı hıza kamu görevi affı! Milyonları ilgilendiren karar
Bursa’da duruşmaya katılan ve ertesi gün Konya’daki duruşmaları için yola çıkan avukata hız sınırını aştığı gerekçesiyle ceza kesildi. İki farklı şehirde duruşması olan avukat, “Ertesi günkü duruşmama hazırlık yapmam lazımdı” dedi. Avukatların duruşmaya katılırken yaptığı hız sınırının hakimlikçe iptal edilmesinin ardından bir emsal karar daha geldi. İşte detaylar...
Konya Barosu avukatlarından Adem Akyürek, 4 Kasım 2021 günü Bursa Adliyesi'ndeki duruşmalarına katıldı ve ardından aynı gün Konya'ya dönüş yaptı.
Sabah'ın haberine göre, ertesi gün Konya'da da duruşmaları vardı. Yolda giderken Afyonkarahisar'da 90 kilometre hız sınırı bulunan yolda 108 kilometreyle seyredip hız sınırını aştığı gerekçesiyle bin 399 lira idari para cezası aldı.
2 GÜNDE 2 AYRI İLDE DURUŞMAYA YETİŞMEYE ÇALIŞTI
Avukat Adem Akyürek cezanın iptali için Çay Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu. Mesleğinin sorumlulukları gereği kısıtlı süre içinde duruşma hazırlıklarını bir an evvel yapma zorunluluğu bulunduğunu, aynı gün içinde Bursa'dan Konya'ya seyahat edip ertesi günkü duruşmalarının hazırlığını yapmak zorunda olduğunu belirtti.
4 Kasım 2021 günü Bursa'da duruşmaya katılıp aynı gün Konya'ya döndüğünü belirten avukat Akyürek, ertesi gün Konya'da 2 duruşmaya daha katıldığına dair duruşma zabıtlarını da delil olarak sundu. Verilen cezanın iptalini talep etti.
HAKİMLİKTEN EMSAL KARAR
Çay Sulh Ceza Hakimliği ise aracın avukatlık mesleğini icra eden avukat Adem Akyürek'e ait olduğunu, 4 Kasım 2021 günü Bursa'da, ertesi gün ise Konya'da duruşmaya katıldığını kaydetti.
Avukatın duruşmalara yetişebilmek için hız ihlali yaptığının altını çizen hakimlik, avukatın kamu görevini gerçekleştirdiğini belirterek itirazı kabul etti. Bin 399 liralık idari para cezasının iptaline karar verdi.
Karar tartışmaları da beraberinde getirdi. Sosyal medyada bazı avukatlar kararı doğru bulurken bazıları ise ertesi gün yapılacak duruşma için ceza iptalinin doğru olmadığını savundu.
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