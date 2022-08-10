Aşırı hıza kamu görevi affı! Milyonları ilgilendiren karar

Avukatın duruşmalara yetişebilmek için hız ihlali yaptığının altını çizen hakimlik, avukatın kamu görevini gerçekleştirdiğini belirterek itirazı kabul etti. Bin 399 liralık idari para cezasının iptaline karar verdi.

Karar tartışmaları da beraberinde getirdi. Sosyal medyada bazı avukatlar kararı doğru bulurken bazıları ise ertesi gün yapılacak duruşma için ceza iptalinin doğru olmadığını savundu.