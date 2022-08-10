Milyoner’de milyonları duygulandıran Eren Bülbül sorusu! Kenan İmirzalıoğlu’nun boğazı düğümlendi

ATV'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de şehit edilmesinin üzerinden tam 5 yıl geçen Eren Bülbül hakkında çıkan soru sunucu Kenan İmirzalıoğlu ve ekranları başındaki milyonlarca vatandaşı duygulandırdı. Soruyu sorduğu anlarda boğazı düğümlenen İmirzalıoğlu Eren için "15 yaşında o cana kıydılar hepimizin kalbini yaktılar" derken, soruyu doğru bilemeyen yarışmacı programa veda etti. İşte Eren Bülbül hakkında sorulan o soru...