Adana’da şoke eden olay! Rehin alma olayı “yasak aşk” çıktı

Emniyette sorguya alınan İçme'nin, rehin aldığı Özge T. ile arasında yasak aşk yaşadığını öne sürerek ifadesinde, "Bir süredir ilişki yaşıyorduk. Duyulunca Özge'ye bir şey yapacaklarını düşündüm. Bu nedenle iş yerine gidip, Özge'yi rehin aldım" dedi. Özge T. ise bu iddiayı yalanlayarak, İçme'nin kendisine ilgisinin olduğunu iddia etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdullah İçme, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.