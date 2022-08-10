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Son dakika | Gaziantep'te feci olay! İki işçi servisi çarpıştı! 19 kişi yaralandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.08.2022 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022
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Son dakika | Gaziantep’te feci olay! İki işçi servisi çarpıştı! 19 kişi yaralandı

Son dakika haberi...Gaziantep'te 2 işçi servisinin çarpıştığı kazada, 2'si ağır 19 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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