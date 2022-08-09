O illere sel ve dolu yağışı uyarısı! Meteoroloji'nin uyarısı sonrası etkisini gösteriyor! İstanbul ve Ankara için saat verildi... Güncel hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında yurdun büyük bölümünde kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağı belirtirken olası su baskınlarına karşı vatandaşlar uyarıldı. Çok sayıda ilde sel ve dolu yağışı tehlikesi olduğunun altının çizildiği açıklamalar sonrası bazı illerde sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Ankara Valiliği ise yaptığı açıklamada olası dolu yağışlarına karşı vatandaşlardan tedbir almalarını istedi. Kuvvetli sağanak yağışın akşam saatlerinde İstanbul'da da etkili olması bekleniyor. Peki sağanak yağış ne zaman başlayacak? Yağmur ne zaman bitecek? İstanbul Ankara İzmir güncel hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı paylaşımlarında yurdun büyük bir bölümünde kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağını belirtildi. Diğer yandan sel ve su baskınlarının yanında dolu tehlikesi olan illerde yaşayan vatandaşlardan da dikkatli olmaları istendi.
TEKİRDAĞ VE İSTANBUL ÇEVRESİNDE KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR
10.08.2022 Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren Tekirdağ çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir
ANKARA VE İÇ ANADOLU'DA SEL UYARISI
10.08.2022 Çarşamba günü öğle saatlerinden sonra görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ankara ve Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
CUMARTESİ
PAZAR
EGE'DE DE ETKİLİ OLACAK
10.08.2022 Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren Ege Bölgesi'nin iç kesimleri ile (Afyonkarahisar, Uşak, Denizli çevreleri ile Kütahya'nın güneyi), Göller Yöresinde (Burdur ve Isparta) görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ANKARA VALİLİĞİ: SU BASKINLARA KARŞI TEDBİRLİ OLALIM
Ankara Valiliği'nden yapılan sağanak uyarısında "Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
Valilik'ten yapılan açıklamada, yarın Ankara çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği aktarılarak, "10 Ağustos Çarşamba günü öğle saatlerinden sonra görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ankara çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadeleri kaydedildi.
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