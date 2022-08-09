O illere sel ve dolu yağışı uyarısı! Meteoroloji’nin uyarısı sonrası etkisini gösteriyor! İstanbul ve Ankara için saat verildi... Güncel hava durumu

EGE'DE DE ETKİLİ OLACAK

10.08.2022 Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren Ege Bölgesi'nin iç kesimleri ile (Afyonkarahisar, Uşak, Denizli çevreleri ile Kütahya'nın güneyi), Göller Yöresinde (Burdur ve Isparta) görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.