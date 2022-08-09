İzmir’de tır servis minibüsüne çarptı! 2 ölü var

MİNİBÜSTEKİ KOLTUKLAR CAMDAN DIŞARI FIRLADI

Çarpışmanın etkisiyle minibüsteki koltuklar camdan dışarı fırlarken, minibüs içerisinde sıkışan ve yolcu konumunda bulunan Bülent Kılıçay, itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde ise Kılıçay'ın yaşamını kaybettiği belirlendi. Sağlık ekiplerinin yaptığı diğer kontrollerde ise minibüs sürücüsü Yıldırım Çınar'ın durumunun ağır olduğu belirlendi.