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İzmir’de tır servis minibüsüne çarptı! 2 ölü var

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 09.08.2022 Güncelleme Tarihi: 09.08.2022
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İzmir’de tır servis minibüsüne çarptı! 2 ölü var

İzmir Bergama’da, otoyolda hareket halinde olan servis minibüsünün aynı yönde olan tıra arkadan çarpması sonucu gerçekleşen kazada minibüsün sürücüsü ve yolcu konumunda olan şahıs yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 02.00 sularında İzmir - Çanakkale otoyolu Zeytindağ Kantar mevkiinde gerçekleşti. İddiaya göre, İzmir'den Çanakkale yönüne hızlı bir şekilde ilerleyen Yıldırım Çınar hakimiyetindeki 35 S 50058 plakalı servis minibüsü aynı yolda seyir halında olan Erdem. Ö kontrolündeki 41 TV 484 plakalı tırın 41 AAR 848 plakalı dorsesine arkadan vurdu.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, jandarma ekibi ve itfaiye ekibi sevk edildi.

MİNİBÜSTEKİ KOLTUKLAR CAMDAN DIŞARI FIRLADI

Çarpışmanın etkisiyle minibüsteki koltuklar camdan dışarı fırlarken, minibüs içerisinde sıkışan ve yolcu konumunda bulunan Bülent Kılıçay, itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde ise Kılıçay'ın yaşamını kaybettiği belirlendi. Sağlık ekiplerinin yaptığı diğer kontrollerde ise minibüs sürücüsü Yıldırım Çınar'ın durumunun ağır olduğu belirlendi.

Durumu ağır olan minibüs sürücüsü Çınar, ambulans ile Bergama Mithat Necla Öztüre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Çınar'ın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi. Olay yerinde hayatını kaybeden Bülent Kılıçay'ın cansız bedeninin savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldığı öğrenildi.

Öte yandan, minibüs içerisinde bulunan henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı ve sağlık ekiplerince ayakta tedavisi yapıldığı öğrenilirken, kazayı yara almadan atlatan tır sürücüsü Erdem Ö. ise ifadesi alınmak üzere jandarma ekiplerince karakola götürüldü.
Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

Tır servis minibüsüne çarptı! 2 ölü var TIR SERVİS MİNİBÜSÜNE ÇARPTI! 2 ÖLÜ VAR
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