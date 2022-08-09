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Eğitim masraflarını karşılamayınca babasına dava açtı!  Aylık 28 bin TL istiyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.08.2022 Güncelleme Tarihi: 09.08.2022
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Eğitim masraflarını karşılamayınca babasına dava açtı!  Aylık 28 bin TL istiyor

Anne babası boşanmış olan 24 yaşındaki Doğukan Akkoyun dünyanın sayılı üniversiteleri arasında bulunan George Mason Üniversitesi'nden yüksek lisans eğitimi için kabul aldı. Annesinin maddi gücünün yeterli olmadığını belirten genç, Etiler'de oturan ve ünlü bir finans firmasında genel müdür yardımcısı olan babasının lüks içinde hayat sürdürdüğünü, İngiltere'deki lisans eğitimi süresinde de kendisine destek sağlamadığını ifade ederek, babasına iştirak nafakası davası açtı. Doğukan Akkoyun babasından ABD'de 2 sene sürecek eğitiminde okul konaklama ve barınma masrafı için aylık 28 bin TL istedi.

24 yaşındaki Doğukan Akkoyun, Tümay ile Altay Akkoyun çiftin tek çocuklarıydı. Çift, 2018 senesinde anlaşmalı olarak yollarını ayırdı. Annesiyle beraber yaşamaya başlayan Doğukan, İstanbul'daki bir Fransız lisesinden mezun olan genç çocuk, İngiltere'de Bedfordshire Üniversite'sinin Sporcu Diyetisyenliği Bölümüne girmeye hak kazandı.

DÜNYANIN EN İYİ ÜNİVERSİTELERİNDEN BİRİNDE YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİMNE KABUL EDİLDİ

4 yıllık bölümü 3 senede bitirerek 2019 yılında lisans bölümünden mezun oldu. Genç adam, İstanbul'a annesinin yanına geri döndü. İngiltere'de mezun olduğu bölümün Türkiye'deki denkliği için yüksek lisans yapması gerektiğini öğrenen Doğukan Akkoyun, geçtiğimiz yıl 2022 dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında 251. sırada bulunan ABD'deki George Mason Üniversitesi'nden yüksek lisans hakkı kazandı.

BABASINDAN YARDIM İSTEDİ

Annesinin maddi gücünün yetersiz olduğunu bilen Doğukan, Etiler'de bulunan ünlü bir finans firmasında genel müdür yardımcısı olarak çalışan babasından yardım istemek için şirkete gitti.

HAREKETLER SAVURUP KOVDU

İddiaya göre güvenlik, baba Altay'a haber verdiğinde ise, baba oğlunun ofise çıkmasına engel oldu. Oğluna hakaretler ederek şirketten kovdu. Babasının kendisine olan ilgisiz tutumu sonrası eğitim masraflarını ödemeyeceğini duyan Doğukan, Aile Mahkemesine başvurdu.

ETİLER'DE OTURUYOR LÜKS İÇİNDE YAŞIYOR

Kabul edildiği ABD'deki üniversitenin okul masrafı, konaklama ve yemek gibi masrafları için babasından aylık 28 bin lira maddi yardım talep eden genç adam, ünlü bir şirkette lüks içinde yaşayan ve Etiler'de ikamet eden babasının bu masrafı karşılayabilecek olmasına rağmen yıllardır kendisine maddi veya manevi bir yardımda bulunmadığını ileri sürdü.

2 MİLYON TL TUTUYOR

Babasından iştirak nafakası talep ederek yüksek lisans ücretinin iki yıl boyunca tutacağı yaklaşık 115 bin doların (2 milyon lira) bir kısmının babası tarafından ödenmesini talep etti.

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