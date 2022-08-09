Ankara'da 2 katlı ahşap atölyesinde yangın
Ankara'nın Altındağ ilçesinde 2 katlı ahşap atölyesinde yangın çıktı. Kısa süre içinde büyüyen yangında, alevler atölyenin bitişiğinde bulunan binanın çatısına da sıçradı.
Yangın, saat 01.20 sıralarında Altındağ Siteler'de bulunan Reyhan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı ahşap dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevleri gören çevredeki vatandaşlar, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla birlikte kısa sürede olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti.
Yangın, ahşap atölyesinin yan tarafında bulunan binanın çatısına da sıçradı. Çatısına alevlerin sıçradığı diğer dükkan sahipleri ise alevlerin malzemelerine sıçramaması için büyük çaba gösterdi.
İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınabildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
YANGINI UNUTTULAR GÖREVİNİ YAPAN GAZETECİLERE SALDIRDILAR
Öte yandan olay yerinde görevlerini yapan gazetecileri engellemek isteyen bir grup, sözlü ve fiziki olarak muhabirlere saldırdı. Görüntü alınmasını engelleyen ve kameraları kırmakla tehdit eden grup üyelerini, araya giren duyarlı vatandaşlar durdurdu.
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