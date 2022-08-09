Ankara’da 2 katlı ahşap atölyesinde yangın

YANGINI UNUTTULAR GÖREVİNİ YAPAN GAZETECİLERE SALDIRDILAR

Öte yandan olay yerinde görevlerini yapan gazetecileri engellemek isteyen bir grup, sözlü ve fiziki olarak muhabirlere saldırdı. Görüntü alınmasını engelleyen ve kameraları kırmakla tehdit eden grup üyelerini, araya giren duyarlı vatandaşlar durdurdu.

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