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Sakarya'da bir acayip olay! Dayak yedi denize kaçtı: Çıkarılıp yine darbedildi

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 08.08.2022 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022
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Sakarya’da bir acayip olay! Dayak yedi denize kaçtı: Çıkarılıp yine darbedildi

Sakarya'ya bağlı Karasu ilçesinde, şortlarını çıkarıp uygunsuz hareketlerde bulunan iki kişi, çevredekiler tarafından darbedildi. Şahıslardan biri, denize kaçıp boğulma tehlikesi yaşadı. Kurtarılıp tekrar kıyıya çıkarılan şahıs, bir kez daha dövüldü.

Olay, Karasu ilçesi Doğu Karadeniz Caddesi Kule 11 mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz iki kişi, denizde şortlarını çıkartarak plajdaki kadınlara uygunsuz davranışlarda bulundu.

DARBEDİLİNCE DENİZE KAÇTI

Çevredekilerin tepkisi üzerine kaçan şahıslardan biri vatandaşlar tarafından yakalanarak darp edildi. Diğeri ise, denizde açığa kaçarak boğulma tehlikesi geçirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen cankurtaran ekipleri, şahsı denizden çıkartarak kıyıya bıraktı.

DENİZDEN ÇIKARIP YİNE DÖVDÜLER

Kıyıya ulaşan şahıs, kalabalık halinde bekleyen vatandaşlar tarafından darp edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, duruma müdahale ederek şahısları gözaltına aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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