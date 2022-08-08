Sakarya'da bir acayip olay! Dayak yedi denize kaçtı: Çıkarılıp yine darbedildi
YAŞAM İHA
Sakarya'ya bağlı Karasu ilçesinde, şortlarını çıkarıp uygunsuz hareketlerde bulunan iki kişi, çevredekiler tarafından darbedildi. Şahıslardan biri, denize kaçıp boğulma tehlikesi yaşadı. Kurtarılıp tekrar kıyıya çıkarılan şahıs, bir kez daha dövüldü.
Olay, Karasu ilçesi Doğu Karadeniz Caddesi Kule 11 mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz iki kişi, denizde şortlarını çıkartarak plajdaki kadınlara uygunsuz davranışlarda bulundu.
DARBEDİLİNCE DENİZE KAÇTI
Çevredekilerin tepkisi üzerine kaçan şahıslardan biri vatandaşlar tarafından yakalanarak darp edildi. Diğeri ise, denizde açığa kaçarak boğulma tehlikesi geçirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen cankurtaran ekipleri, şahsı denizden çıkartarak kıyıya bıraktı.
DENİZDEN ÇIKARIP YİNE DÖVDÜLER
Kıyıya ulaşan şahıs, kalabalık halinde bekleyen vatandaşlar tarafından darp edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, duruma müdahale ederek şahısları gözaltına aldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? DGS 2022 erken açıklanır mı?
- LGS 2. tercih nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS 2. tercih nakil sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı?
- TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir sosyal konut başvuruları başladı mı? İşte şartlar...
- Aşure Günü ne zaman başlar ve biter 2022? Aşure Günü kaç gün sürecek?
- EYT kapsamayana prim formülü yolda! Gün sayan EYT'liler için prim şartı olmadan 48,49,51 yaşında emeklilik! 3600 günle yaş şartı...
- Okullar ne zaman açılacak? 2022-2023 okulların açılma tarihi belli mi, açıklandı mı? MEB eğitim ve öğretim takvimi...
- AÖL kayıt yenileme ne zaman? 2022-2023 Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır?
- Ocak zammı sil baştan hesaplandı! Emekliye 5.290 TL, memura 10.350 TL maaş! SSK, Bağ-Kur emeklisine en düşük...
- Ağustos ayı evde bakım maaşları yattı mı? Evde bakım parası yatan iller listesi açıklandı mı?
- YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır?
- Cemal Enginyurt'un koruması Emrah Topal tutuklandı
- 20 bin öğretmen ataması mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2022 sözleşmeli öğretmen atama tercih takvimi!