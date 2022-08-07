Balıkesir’de gözü dönen koca katliam yaptı! Önce eşini sonra kendini öldürdü

Olay, geçen gün Balıkesir'in Marmara ilçesi Saraylar Mahallesi'nde gerçekleşti. İŞ YERİNE GİTTİ Dursun Özdemir, 5 Ağustos'ta mermer ocağında işe başlayan boşanma aşamasındaki eşi Susenber Özdemir'in yanına gitti, ikili burada tartıştı. ÖNCE EŞİNİ SONRA KENDİNİ... Çıkan kavgada Dursun Özdemir tabanca ile eşini öldürdü ardından aynı silahla kendini vurdu. İhbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Dursun Özdemir, burada hayatını kaybetti. Çiftin cenazeleri, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Dursun Özdemir'in ikinci evliliği olduğu öğrenilirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN