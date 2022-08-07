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Balıkesir’de gözü dönen koca katliam yaptı! Önce eşini sonra kendini öldürdü

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 07.08.2022
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Balıkesir’de gözü dönen koca katliam yaptı! Önce eşini sonra kendini öldürdü

Balıkesir'in Marmara ilçesinde boşanma sürecinde olduğu 43 yaşındaki eşi Susenber Özdemir'i silahla vurarak öldüren 57 yaşındaki Dursun Özdemir aynı silahla kendi yaşamına da son verdi.

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