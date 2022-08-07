Aşure Günü ne zaman başlar ve biter 2022? Aşure Günü kaç gün sürecek?
Aşure Günü ne zaman başlar ve biter 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Muharrem ayına girilesiyle beraber aşure günü merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takviminde Muharrem ayı başlangıcı ve tarihleri yer alıyor. Peki, Aşure Günü ne zaman başlar ve biter 2022? Aşure Günü kaç gün sürecek?
Aşure Günü ne zaman başlar ve biter 2022? Aşure Günü kaç gün sürecek? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Muharrem ayına girilesiyle beraber aşure günü merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takviminde Muharrem ayı başlangıcı ve tarihleri yer alıyor. Peki, Aşure Günü ne zaman başlar ve biter 2022? Aşure Günü kaç gün sürecek?
AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN 2022?
Muharremin onuncu gününe denk gelen Aşure Günü bu yıl 8 Ağustos 2022 Pazartesi gününe denk geliyor.
Az bir zaman kalan gün için aşure tarifi araştırmaları hız kazandı. Ayrıca muharrem ayı ve aşure orucu da sorgulananlar arasında.
AŞURE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?
Soruya Diyanet tarafından verilen yanıt şöyle:
Muharrem ayının onuncu gününe, Aşûre günü denmektedir. Resûlûllah (s.a.s.), "Aşûre günü orucunun önceki yılın günahlarına kefaret olacağını umarım" (Tirmizî, "Savm", 47) buyurarak, bu günde oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Hz. Peygamber döneminde Yahudiler, sadece Muharrem ayının 10. gününde oruç tuttuklarından, onların davranışlarına benzememesi için öncesine veya sonuna bir gün ilave edilerek tutulması uygundur.
MUHARREM AYINDA NE ZAMAN ORUÇ TUTULUR?
Muharrem ayı içerisinde oruç tutmak ise, müstehabtır. Bu ayın başında, sonunda veya ortasında yani 13, 14, 15'inci günlerinde ya da 9, 10 veya 10 ve 11'inci günlerinde oruç tutulabilir.
Ramazan orucu farz kılınınca Hz. Peygamber (s.a.s.), isteyenlerin âşûrâ orucu tutup isteyenlerin tutmayabileceğini belirtmiştir (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 113-126).
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- Aşure Günü ne zaman başlar ve biter 2022? Aşure Günü kaç gün sürecek?
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