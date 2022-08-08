İstanbul’da komşu dehşeti! Önce engelli çocuğa saksı attı sonra annesini öldüresiye dövdü
İstanbul’da bir sitede oturan ve yüzde 50 engelli olan 2 çocuk annesi kadına yan bloktaki komşusu yine bir 2 çocuk annesi tarafından sokak ortasında öldüresiye dövüldü. 10 yaşındaki engelli çocuk bahçede oyun oynarken kafasından aşağıya soğuk su döken komşusu bir daha oynarlarsa kaynar su dökmekle tehdit etti. Ardından 10 yaşındaki engelli çocuğun annesi Züleyha Tamer o komşuyla konuşmak istedi sokak ortasında feci şekilde darbedildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Züleyha Tamer tedavisinin ardından taburcu edildi. Züleyha Tamer; “Elindeki telefonla kafama defalarca vurdu. Şimdi beni ve 10 yaşındaki oğlumu öldürmekle tehdit ediyor. Oğlum korkudan bahçeye çıkamıyor" dedi.
İstanbul'un Sancaktepe ilçesi Osmangazi Mahallesinde bulunan bir sitede 4 yıldır ikamet eden 2 çocuk annesi 42 yaşındaki Züleyha Tamer'in başı komşusu ile derde girdi.
Geçen Mayıs ayında meydana gelen olayda iddialara göre, Tamer'in 10 yaşındaki oğlu bahçede oynarken komşusu A.D. ona önce soğuk su döktü bir daha orada oynarsa kaynar su dökmekle tehdit etti. Birkaç gün sonra aynı yerde arkadaşlarıyla oynarken bu kez dev bir çiçek saksısını çocukların üzerine atmak istedi ve ölümle tehdit etti. Durumu annesine anlattı.
Sabah'ın haberine göre, anne Züleyha Tamer yine birkaç gün sonra çöp atma sırasında komşusu A.D. ile karşılaşınca olayı anlattı.
Çocuğun başına saksı gelse ölürdü dedi. Bu lafın üzerine komşu A.D. bir anda saldırıya geçti. Yüzde 50 engelli olan Tamer'i yere yatırıp defalarca vurdu.
"SENİ DE OĞLUNU DA ÖLDÜRECEĞİM"
O anları anlatan Züleyha Tamer; "Ben konuşmak istedim o bir anda saldırdı. Hemen üzerime çıktı, elindeki telefonla kafama vurdu. Kafamı tutup yerlere vurdu. Dakikalarca beni darp etti. Şimdi öldürmekle tehdit ediyor. Oğlumun yanında bana seni de oğlunu da öldüreceğim dedi. Oğlum korkudan bahçeye çıkamıyor. Bu siteyi onların güvenliği için almıştım. Şimdi ölümle tehdit ediliyoruz. Ben şikayetçi oldum o da bana kolyemi aldı demiş. Beni darp ederken düşmüş kendisi almış. Komşularım gelmese beni öldürecekti ağzım yüzüm kan içinde kaldı. Hastaneye gittim, 8 saat sürdü tedavim." ifadelerini kullandı.
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