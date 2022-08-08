İstanbul’da komşu dehşeti! Önce engelli çocuğa saksı attı sonra annesini öldüresiye dövdü

"SENİ DE OĞLUNU DA ÖLDÜRECEĞİM"

O anları anlatan Züleyha Tamer; "Ben konuşmak istedim o bir anda saldırdı. Hemen üzerime çıktı, elindeki telefonla kafama vurdu. Kafamı tutup yerlere vurdu. Dakikalarca beni darp etti. Şimdi öldürmekle tehdit ediyor. Oğlumun yanında bana seni de oğlunu da öldüreceğim dedi. Oğlum korkudan bahçeye çıkamıyor. Bu siteyi onların güvenliği için almıştım. Şimdi ölümle tehdit ediliyoruz. Ben şikayetçi oldum o da bana kolyemi aldı demiş. Beni darp ederken düşmüş kendisi almış. Komşularım gelmese beni öldürecekti ağzım yüzüm kan içinde kaldı. Hastaneye gittim, 8 saat sürdü tedavim." ifadelerini kullandı.