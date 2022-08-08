Gaziantep’te avukatın cesedi trafonun yanında bulundu! Ekipler soruşturma başlattı

ELEKTRİK AKIMINA KAPILARAK ÖLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

İş merkezi bekçisi, daha sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları değerlendirmede hareketsiz şekilde yatan şahsın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemesinde ise ölü şahsın 46 yaşındaki iki çocuk babası avukat Mehmet Hidayet olduğu tespit edildi.