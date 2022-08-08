Gaziantep’te avukatın cesedi trafonun yanında bulundu! Ekipler soruşturma başlattı
Gaziantep'te 46 yaşındaki avukat, bir iş merkezinin ana trafosunda elektrik akımına kapılarak cansız halde bulundu. Gaziantep Barosu'na kayıtlı 2 çocuk sahibi avukatın sır ölümü ile alakalı geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Olay, gece sularında Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi İncilipınar Mahallesi'ndeki bir iş merkezinin ana trafosunda gerçekleşti.
BEKÇİ CESEDİ BULDU
İddiaya göre, gece saatlerinde elektriklerin kesilmesi üzerine elektrik trafosunu kontrol eden iş merkezi bekçisi, yerde hareketsiz şekilde yatan bir şahsın olduğunu fark etti.
ELEKTRİK AKIMINA KAPILARAK ÖLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ
İş merkezi bekçisi, daha sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları değerlendirmede hareketsiz şekilde yatan şahsın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemesinde ise ölü şahsın 46 yaşındaki iki çocuk babası avukat Mehmet Hidayet olduğu tespit edildi.
YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ
İş merkezinin trafosunda ölü bulunan avukat Mehmet Hidayet'in cansız bedeni, olay yeri inceleme çalışmaları ve adlı tıptaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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