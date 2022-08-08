Diyarbakır’da tüyler ürperten olay! Yolcu otobüsünden indikten saniyeler sonra kurşun kurbanı oldu

'İNER İNMEZ, SİLAH SESİ GELDİ'



Nazmi Kaplan'ın indiği otobüsün şoförü Zeki Bayındır, şunları söyledi:



"Ben hiçbir şey fark etmedim. Ben Diyarbakır Bismilliyim, o da Diyarbakır Bismilli. Ben şahsen tanımıyorum ama Kaplan ailesinden olduğunu biliyorum. 5-6 ay önce Bismil'de bir olay oldu. Bu aile alacak verecek meselesinden karşı taraftan 1 kişiyi öldürdü. Bu olay bu nedenle olmuş olabilir. Kan davası olabilir. Büyük ihtimalle bizim otobüsümüzü Diyarbakır'dan buraya kadar takip ettiler. Çünkü iner inmez 10 saniye sonra silah sesi geldi. İner inmez sıktılar."