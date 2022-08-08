Aşure tarifi: Aşure nasıl yapılır? Aşure için gerekli malzemeler neler? Aşure üstü süsleme nasıl yapılır? Kolay aşure tarifi

Kolay aşure tarifi ile en güzel aşure nasıl yapılır? Muharrem ayında idrak edilen aşure günü geldi çattı. İslam aleminin heyecanla beklediği, aşure tatlısının pişirilip komşulara dağıtıldığı bu mübarek gün 8 Ağustos'ta başladı. Aşure tatlısı ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, aşure nasıl yapılır? Aşure için gerekli malzemeler neler? Aşure üstü süsleme nasıl yapılır? İşte kolay aşure tarifi...

AŞURE TARİFİ İÇİN MALZEMELER

- 2 su bardağı haşlanmış nohut

- 2 su bardağı haşlanmış kuru fasulye

- 7 su bardağı toz şeker

- 1 kg haşlanmış buğday

- 1 su bardağı pirinç