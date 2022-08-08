Aşure tarifi: Aşure nasıl yapılır? Aşure için gerekli malzemeler neler? Aşure üstü süsleme nasıl yapılır? Kolay aşure tarifi
Aşure tarifi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Muharrem'in 10'uncu gününe denk gelen Aşure günü başladı. Aşure tatlısının yapıldığı bu mübarek günde paylaşmanın önemi vurgulanıyor. Kazanlarda pişirilen aşure, komşulara dağıtılacak ve bolluk ve bereket için dualar edilecek. Peki, aşure nasıl yapılır? Aşure için gerekli malzemeler neler? Aşure üstü süsleme nasıl yapılır? İşte kolay aşure tarifi...
Kolay aşure tarifi ile en güzel aşure nasıl yapılır? Muharrem ayında idrak edilen aşure günü geldi çattı. İslam aleminin heyecanla beklediği, aşure tatlısının pişirilip komşulara dağıtıldığı bu mübarek gün 8 Ağustos'ta başladı. Aşure tatlısı ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, aşure nasıl yapılır? Aşure için gerekli malzemeler neler? Aşure üstü süsleme nasıl yapılır? İşte kolay aşure tarifi...
AŞURE TARİFİ İÇİN MALZEMELER
- 2 su bardağı haşlanmış nohut
- 2 su bardağı haşlanmış kuru fasulye
- 7 su bardağı toz şeker
- 1 kg haşlanmış buğday
- 1 su bardağı pirinç
AŞURE NASIL YAPILIR?
Geniş bir tencereye haşlanmış buğday, haşlanmış kuru fasulye, haşlanmış nohutu koyalım üzerine geçecek kadar sıcak su koyun ve kaynatın. Pirinci yıkayıp süzün ve tencereye katın. Ayvaları, elmayı, kayısıyı, portakalları, kuru üzümü , gül suyunu (isteğe bağlı) ekleyin kaynatmaya devam edin.
Kuru dut ve inciri en son ekleyin (kararmasını önlemek için). Bir elmaya karanfilleri batırın ve tencereye atın (karanfilin aşureye kokusunu vermesini istiyoruz) ve 5 dk sonra çıkartın. Pişen aşureye en son şekeri koyup ocağın altını kapatın.
Kaselere doldurduğumuz aşureleri nar, fındık, ceviz, file antep fıstığı ve cevizle süsleyerek ikram edebilirsiniz.
Afiyet olsun.
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- Aşure tarifi: Aşure nasıl yapılır? Aşure için gerekli malzemeler neler? Aşure üstü süsleme nasıl yapılır? Kolay aşure tarifi
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