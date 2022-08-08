08 Ağustos 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Adana’da feci ölüm! Balkondan düştü 16 yaşında hayatını kaybetti

Adana’da feci ölüm! Balkondan düştü 16 yaşında hayatını kaybetti

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 08.08.2022 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022
ABONE OL
Adana’da feci ölüm! Balkondan düştü 16 yaşında hayatını kaybetti

Adana’da halasının 3. kattaki evinin balkonundan düşen 16 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti. Akraba düğünleri için Hatay’dan Adana’ya gelen ailenin 16 yaşındaki kızları Zeynep İbiş bilinmeyen bir sebeple balkondan düşerek feci şekilde can verdi. Düğünden dönen aile kızlarını evin bahçesinde hareketsiz yattığını görünce sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana'da yaşanan olay, merkez Çukurova ilçesi, Belediye Evleri Mahallesi'nde akşam saat 22.00 sularında meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle birlikte Hatay'dan akraba düğünü için gelen 16 yaşındaki Zeynep İbiş halasıyla birlikte düğünden çıkarak eve geldi.

Halası içerideyken balkonda bir süre oturan İbiş, bilinmeyen bir sebeple 3. katın balkonundan düştü. Düğünden çıkarak eve gelen İbiş'in ailesi, evin bahçe kısmında Zeynep İbiş'in hareketsiz yattığını görünce, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kızın öldüğünü belirledi.

Aile sinir krizi geçirirken, Zeynep İbiş'in cansız bedeni, adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA