Adana’da feci ölüm! Balkondan düştü 16 yaşında hayatını kaybetti

Adana'da yaşanan olay, merkez Çukurova ilçesi, Belediye Evleri Mahallesi'nde akşam saat 22.00 sularında meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle birlikte Hatay'dan akraba düğünü için gelen 16 yaşındaki Zeynep İbiş halasıyla birlikte düğünden çıkarak eve geldi.