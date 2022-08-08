Cani baba kızı Defne Öztürk’ü boğazından keserek öldürmüştü! Acılı anneden yürek yakan sözler

'KIZIMIN HATIRALARINI YOK ETTİ'

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada dinlenen anne Havva Öztürk, "Sabah saat 07.00 sıralarında bana, 'Her şeyi değiştireceğim, seni asla bırakmayacağım' yazılı mesaj atmıştı. Daha sonra, 'Ben Defne'ye böyle bir hayat yaşatmak istemiyorum' şeklinde ikinci bir mesaj attı. Babası ile birlikteyken takside de beni aradı. Sanık, kızıma telefon almamla ilgili bana kızdı. Çocuğu ona karşı doldurduğumu söyledi. Çocuğun huysuzluk yaptığını, bağırdığını, ağladığını anlatarak, 'Bunu bana yaşatmaya hakkın yok' dedi. Defne de o sırada, 'Baba seni sevmiyorum' diye bağırıyordu. Sanık kızımın hatıralarını da yok etmiştir" dedi.