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Ordu'da mevsimlik işçileri taşıyan minibüs takla attı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.08.2022 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022
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Ordu’da mevsimlik işçileri taşıyan minibüs takla attı!

Son dakika haberine göre Ordu'da mevsimlik fındık işçilerini taşıyan minibüs hafif ticari araca çarpıp takla attı. Feci kazada 2'si ağır 20 kişi yaralandı.

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