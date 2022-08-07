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Ümraniye'de cip ve otomobil çarpıştı! 2 yaralı

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 07.08.2022 Güncelleme Tarihi: 07.08.2022
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Ümraniye’de cip ve otomobil çarpıştı! 2 yaralı

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir cip ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle iki caddede de yoğunluk yaşandı.

Enes K. hakimyetindeki 34 CPF 334 plakalı cip, Akdeniz ve Mithatpaşa caddeleri kesişiminde, E.P. kontrolündeki 34 DZZ 370 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Cipin yan yattığı kazaya ilişkin ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sebebiyle her iki caddede trafik yoğunluğu yaşanırken, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

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