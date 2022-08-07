Okulların yapacağı bağış baskısına 0 tolerans! Bakanlık şikayetler üzerine harekete geçti
Veliler tarafından Milli Eğitim Bakanlığı'na yapılan zorunlu bağış ve kayıt paraları şikayetleri sonrası harekete geçildi.Şikâyetleri değerlendiren bakanlık müfettişleri, 65 şikâyet konusuna yönelik soruşturma başlattı.
Milli Eğitim Bakanlığı, zorunlu bağış ve kayıt parasına ilişkin velilerden gelen şikâyetler doğrultusunda harekete geçti. Şikâyetleri değerlendiren bakanlık müfettişleri, 65 şikâyet konusuna yönelik incelemesoruşturma başlattı.
Sorumlular hakkında görevinden alınma, uyarı, kınama gibi disiplin cezaları teklifleri getirildiği öğrenildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 23 Haziran'da 2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlıkları çerçevesinde okul yöneticileri ile yaptığı buluşmalarda Türkiye'deki tüm okulların eksikliklerini gidermek için gerekli bütçenin genel müdürlüklere aktarıldığını belirterek velilerden kayıt parası istenmemesi için çağrında bulunmuştu.
Bakan Özer, tüm bu süreçleri hassasiyetle takip ettiklerini belirterek zorunlu kayıt parası konusunda tolerans göstermeyeceklerini ifade etmişti.
Bunun yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl ilk kez Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'ne bağlı liselerde olduğu gibi Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı anaokuluna, ilkokula ve ortaokullara da doğrudan bütçe göndermeye başlamış, böylece okul yöneticilerinin bütçelerini kendileri planlamalarına imkân sağlamıştı.
Edinilen bilgilere göre Milli Eğitim Bakanlığı, bu çerçevede velilerden gelen şikâyetler doğrultusunda harekete geçti.
Şikâyetleri ivedilikle değerlendiren bakanlık, 65 şikâyet konusuna yönelik inceleme/soruşturma başlattı ve tamamlanan soruşturmalarda cezai işlemler uygulandı.
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