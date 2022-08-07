Okulların yapacağı bağış baskısına 0 tolerans! Bakanlık şikayetler üzerine harekete geçti

Bunun yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl ilk kez Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'ne bağlı liselerde olduğu gibi Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı anaokuluna, ilkokula ve ortaokullara da doğrudan bütçe göndermeye başlamış, böylece okul yöneticilerinin bütçelerini kendileri planlamalarına imkân sağlamıştı.