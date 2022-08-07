Manavgat’ta tohumlar filizlendi! Yeşile hasret bölgede sevindiren gelişme

FLORA VE FAUNA KENDİNİ YENİLİYOR

Özellikle gelecek yıl ilkbahar kuş göçünde bu alanları kuşların tekrar kullanılabileceğini söyleyen Coşkun, "Şu an yaban hayatı flora ve fauna kendini yenilemeye başladı. Bu yenilemeyi sürekli akademik olarak takip edeceğiz. Alanı memeliler, kuşlar, böcekler, sürüngenler gibi canlı türleri tekrar kullanıma başladı. Yaban hayatını bütün olarak görmeliyiz, sadece bitkiler olarak değil. Ayrıca bölgede yaban hayatıyla, insanlar, evcil ve çiftlik hayvanları da iç içe yaşıyor. O yüzden rehabilitasyon çalışmalarında ormancılarla birlikte alanlarındaki uzman kişilerin de mutlaka çalışmalarda yer alması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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