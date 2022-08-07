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Kahramanmaraş’ta kan donduran ihbar! 3 kişi öldürülüp kuyuya atıldı: Ekipler harekete geçti

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 07.08.2022 Güncelleme Tarihi: 07.08.2022
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Kahramanmaraş’ta kan donduran ihbar! 3 kişi öldürülüp kuyuya atıldı: Ekipler harekete geçti

Kahramanmaraş'ta emniyet güçlerine kayıp 3 şahsın aile içinde katledilerek su kuyusuna atıldığı ihbarı geldi. Bunun üzerine savcılık tarafından ekipler olay yerinde arama çalışması başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesi Ballıca Mahallesi'nde daha önce kayıp olarak aranan 3 şahsın öldürülerek bir su kuyusuna atıldığı ihbarını aldı.

EKİPLER İNCELEME BAŞLATTI

Savcılığın talimatıyla Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tek katlı ev ile çevresinde inceleme yaptı.

KAZI ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Olay yerine getirilen yaşlı bir kadınla keşif yapıldıktan sonra 3 kişinin cesedinin gömüldüğü iddia edilen yerde iş makinesiyle kazı çalışması başlatıldı.

Ekiplerin çalışması devam ediyor.

Aile içi katliam!’3 kişi öldürülüp kuyuya atıldı’ AİLE İÇİ KATLİAM!'3 KİŞİ ÖLDÜRÜLÜP KUYUYA ATILDI'
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