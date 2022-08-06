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Erzurum’da yürek yakan olay! Çocuğunu kurtarmak için nehre atladı akıntıya kapıldı | O anneden yürek yakan haber

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 06.08.2022
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Erzurum’da yürek yakan olay! Çocuğunu kurtarmak için nehre atladı akıntıya kapıldı | O anneden yürek yakan haber

Erzurum’da nehirde boğulma tehlikesi geçiren çocuğunu kurtaran annenin cesedine ulaşıldı. Nehirde 13 yaşındaki çocuklarının boğulduğunu fark eden baba Emrah Düztaş ve anne Asuman Düztaş suya atlayarak çocuklarını kurtardı, ancak anne Asuman Düztaş akıntıya kapıldı. Nehirde kaybolan annenin cesedi ekipler tarafından bulunarak Horasan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Erzurum'un Horasan ilçesinden geçen Aras Nehrinin kenarında piknik yapan Düztaş ailesinin çocukları, serinlemek için girdiği nehirde akıntıya kapıldı.

13 yaşındaki Oğlu Muhammet Lütfi Düztaş'ın boğulduğunu fark eden baba Emrah Düztaş ve anne Asuman Düztaş suya atlayarak çocuklarını kurtardı, ancak anne Asuman Düztaş akıntıya kapıldı.

Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, jandarma arama kurtarma ekibi, Horasan ilçe itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Nehirde kaybolan annenin cesedi ekipler tarafından bulunarak Horasan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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