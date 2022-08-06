İstanbul’da hareketli anlar! Özel harekat devreye girdi

İstanbul'un Avcılar ilçesinde yaşanan olay, Ambarlı Mahallesi Çimenli Sokak'ta öğle saatlerinde meydana geldi. Uzun süreden bu yana madde bağımlısı olduğu belirtilen Metin İhsan Y., anne ve kız kardeşi ile tartıştıktan sonra evdeki eşyaları kırıp dökmeye başladı.