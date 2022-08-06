06 Ağustos 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da hareketli anlar! Özel harekat devreye girdi

İstanbul’da hareketli anlar! Özel harekat devreye girdi

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 06.08.2022 Güncelleme Tarihi: 06.08.2022
ABONE OL
İstanbul’da hareketli anlar! Özel harekat devreye girdi

İstanbul’da uzun süredir madde bağımlısı olduğu öğrenilen Metin İhsan Y. annesi ve kız kardeşini satırla tehdit ederek dehşeti yaşattı. Daha sonra kendisini eve kilitleyen Metin İhsan Y. özel harekat polisinin operasyonuyla yakalanarak emniyete götürüldü.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde yaşanan olay, Ambarlı Mahallesi Çimenli Sokak'ta öğle saatlerinde meydana geldi. Uzun süreden bu yana madde bağımlısı olduğu belirtilen Metin İhsan Y., anne ve kız kardeşi ile tartıştıktan sonra evdeki eşyaları kırıp dökmeye başladı.

Anne ve kızı kaçarak komşuya sığınırken elinde satır bulunan Metin İhsan Y., kapıyı üzerine kilitledi. İhbar üzerine eve sevk edilen polis ekipleri gelerek Metin İhsan Y.'yi ikna etmeye çalıştı. Ancak, sonuç alamadı.

Zaman zaman pencereye çıkarak bağıran ve polislere eline geçirdiği eşyaları atan Metin İhsan Y., müzakereci polislere de olumsuz yanıt verince savcıdan alınan izin ardından özel harekat timinin devreye girmesi kararlaştırıldı.

Ellerinde kapıyı kırmak için balyoz ve yanlarında özel eğitimli köpek bulunan özel harekat polisi binaya girdi.

Avcılar itfaiyesi ekibi de pencereden atlama olasılığını göz önüne alarak havalı yatak açtı. Özel harekat timinin çağrılarına da olumsuz yanıt veren adam kapının arkasına eşya yığdı.

İçeri giren tim, Metin İhsan Y.'yi gözaltına alarak Avcılar Emniyet Devriye Ekipler Amirliği'ne teslim etti. Kelepçelenen şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA