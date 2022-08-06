Bursa’da feci kaza! Aydınlatma direği faciaya barikat oldu!

Kaza sonucu aydınlatma direği devrilirken, araç kullanılamaz hale geldi. Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Şevket Cirte ve Seda Çalışkan yaralandı. Çorba salonun önünde bulunan aydınlatma direği ise muhtemel bir faciaya barikat oldu.