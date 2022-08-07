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Tek katlı ev alevlere teslim oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.08.2022
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Tek katlı ev alevlere teslim oldu

Tekirdağ Çorlu’da alev alev yanan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi. Kardeşinin evi kundaklamış olabileceğinden şüphe duyduğunu ifade eden abla, “Sözde kahvehanede, ‘ben evi yakacağım’ demiş” şeklinde konuştu.

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