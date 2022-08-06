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Bursa’da şoke eden görüntüler! Canlarını hiçe saydılar ailecek yolculuk yaptılar

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 06.08.2022
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Bursa’da şoke eden görüntüler! Canlarını hiçe saydılar ailecek yolculuk yaptılar

Bursa'da motosiklet üzerinde 4 kişilik bir ailenin yolculuğu görenleri şoke etti. Canlarını hiçe sayarak yaptıkları yolculuk, o sırada trafikte olan başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa'da yaşanan olay, merkez Merkez Yıldırım ilçesi Vişne Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte bir motosiklete 4 kişilik bir ailenin bindiğini gören diğer sürücüler gözlerine inanamadı.

Ailenin canlarını hiçe sayarak seyahat etmeleri cep telefon kamerasına yansıdı.

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