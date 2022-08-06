İstanbul’da navigasyon kurbanı şoför! TIR ara sokakta sıkıştı, vatandaşlar seferber oldu
YAŞAM DHA
İstanbul’da şoförünün navigasyonu takip ederek ilerlediği iddia edilen TIR, ara sokakta sıkıştı. Uzun süren çalışmaların sonucu TIR kurtarılırken, şoföre cezai işlem uygulandı.
İddiaya göre, Yasin Güngör yönetimindeki TIR, Haydarpaşa'dan Mersin'e doğru yola çıktı.
Navigasyon yardımıyla hareket eden şoförün aracı Bahariye Caddesi'nde geldiğinde ara sokakta sıkıştı.
Çevrede bulunan vatandaşlar TIR'ı kurtarmak için seferber oldu.
Aracın rahat hareket edebilmesi için Bahariye Caddesinde bulunan mantar dubalar çıkarıldı. Saatler süren çalışmalar sonucu TIR alkışlar eşliğinde kurtarılarak Kuşdili Caddesi'ne çıkarıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise tramvay yoluna giren TIR şoförüne 196 lira ceza uyguladı.
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