İstanbul’da navigasyon kurbanı şoför! TIR ara sokakta sıkıştı, vatandaşlar seferber oldu

Aracın rahat hareket edebilmesi için Bahariye Caddesinde bulunan mantar dubalar çıkarıldı. Saatler süren çalışmalar sonucu TIR alkışlar eşliğinde kurtarılarak Kuşdili Caddesi'ne çıkarıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise tramvay yoluna giren TIR şoförüne 196 lira ceza uyguladı.

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