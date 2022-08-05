Meteoroloji'den su baskını ve sel uyarısı! Çok sayıda ilde sağanak yağış bekleniyor! Güncel 5 günlük hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada çok sayıda bölge için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Yapılan açıklamada vatandaşlardan olası su baskını ve sele karşı dikkatli olmaları istendi. Peki sağanak yağış hangi illerde etkili olacak? İşte 5 günlük hava durumu ve Meteoroloji'nin son dakika açıklamasının detayları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İç Ege, Ankara, Eskişehir ve Afyonkarahisar çevreleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunurken, vatandaşların olası su baskını ve sele karşı dikkatli olmasını istedi.
ANKARA ÇEVRESİNE SEL UYARISI
Yarın (06.08.2022 Cumartesi) öğle saatlerinden sonra; Eskişehir çevreleri, Ankara il merkezi ile kuzey ve batı kesimleri, Afyonkarahisar'ın kuzey ve batısında beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İÇ EGE'DE YOĞUN YAĞIŞ BEKLENİYOR
Yarın (06.08.2022 Cumartesi) öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde İç Ege'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Kütahya, Uşak çevreleri ile Manisa'nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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