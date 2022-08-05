Tık uğruna yapmadıkları kalmadı! Minibüsün üzerine kilometrelerce yolcu yapan şahıs gözaltına alındı
Sosyal medyada dikkat çekip tık alma uğruna Arnavutköy'de hatlı bir yolcu minibüsünün üstüne çıkarak kilometrelerce yolculuk yapan Y.E.Ö. emniyet güçlerince gözaltına alındı. Y.E.Ö.’ye aynı zamanda “Taşıt Yolu üzerinde bulunan yayaların trafiği engelleyecek veya tehlikeye düşürecek şekilde davranışlarda bulunmaları veya buraları saygısızca kullanmaları” suçundan 196 TL cezai işlem yapıldı.
MİNİÜBÜS ÜSTÜNDE SAATLERCE YOLCULUK
Yolcu minibüsünün üstüne çıkan Y.E.Ö. kilometrelerce yolculuk etti. Tık alma uğruna kendi ve çevredekilerin canını tehlikeye atan Y.E.Ö. gözaltına alındı.
196 TL CEZA
Y.E.Ö.'ye "Taşıt Yolu üzerinde bulunan yayaların trafiği engelleyecek veya tehlikeye düşürecek şekilde davranışlarda bulunmaları veya buraları saygısızca kullanmaları" suçundan 196 lira cezai işlem uygulandı.
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