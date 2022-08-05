2,5 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü! Annesi temizlik yaparken balkondan düştü

"AİLENİN TEK ÇOCUĞUYDU"

Olayı anlatan amca Keskiner, "Benim duyumuma göre annesi ile çalışmaya gitmişlerdi. Ev temizleme sırasında bizim yeğen balkona çıkmış. O anda bakıyorlar çocuk yok. Camdan aşağı düştüğünü görmüşler. Ailenin tek çocuğuydu. 4 kattan oluyor olay. Biz kendi evimizde balkonu kapatmıştık, oraya salmıyorduk. Takdir Allah'ın yapacak bir şey yok. Balkonda cam kırıkmış sanırım onu fark etmemmişler. Biz kendi balkon kapımızı hiç açmazdık" sözlerine yer verdi.