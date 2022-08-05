05 Ağustos 2022, Cuma
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İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile valiliğine "metamfetaminle etkin mücadele" talimatı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.08.2022
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İçişleri Bakanlığı’ndan 81 ile valiliğine metamfetaminle etkin mücadele talimatı

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı'nca 81 il valiliğine metamfetamin kaçakçılığı ve kullanımının önlenmesi amacıyla genelge gönderildi, bazı talimatlar verildi.

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